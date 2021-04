Juventus-Parma: i convocati di Andrea Pirlo

Le squadre questa sera in campo

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Parma nella sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta domenica scorsa, per non perdere ulteriori punti e per non complicare ulteriormente la corsa alla prossima Champions League, con la squadra di Andrea Pirlo attualmente al quarto posto con due punti di vantaggio sul Napoli quinto.