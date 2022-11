Juventus, nuova iniziativa su BiliBili: tutti i dettagli dell’iniziativa

Bilibili è la piattaforma video più seguita dalle giovani generazioni in Cina , con una media di 306 milioni di utenti mensili di cui il 78% appartenente alla fascia d’età 18-35 anni. Juventus implementerà i suoi contenuti ad hoc per i fan cinesi, lavorando direttamente con i content creator di Bilibili per ampliare ulteriormente la sua fanbase e esplorare nuovi modi di comunicare.

Il lancio del canale Bilibili di Juventus è avvenuto attraverso contenuti prodotti in collaborazione con uno dei più grandi content creator del canale, Liu Yong, seguito da oltre 4 milioni di utenti sulla piattaforma. Liu Yong ha recentemente visitato le strutture Juventus, assistendo all'Allianz Stadium alla sfida contro la Lazio. Da oggi sul profilo ufficiale i tifosi potranno seguire in tempo reale il mondo bianconero, restare aggiornati su tutte le novità e interagire con i contenuti di qualità prodotti insieme ad altri vlogger Bilibili (i cosiddetti UP) sotto forma di co-creazione. Un canale in più, quindi, per i tifosi bianconeri in Cina in cui poter restare a contatto e interagire con il mondo Juventus e in cui vivere tutte le emozioni del club in campo e fuori, scoprendone ancora di più l'identità".