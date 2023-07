News Juve / Notizia incredibile: sta circolando una voce…

La Juventus sta lavorando da giorni per cercare di pianificare al meglio il futuro. In questo senso in questi giorni stanno arrivando degli aggiornamenti secondo cui Giuntoli sarebbe pronto a volare a Londra per chiudere un paio di colpi. Lukaku e Castagne sarebbero i due nomi che potrebbero essere chiusi a breve e in questo senso c'è anche dell'altro che potrebbe avvenire.