Juventus NG, vittoria di misura contro la Pergolettese: playoff vicini

La Juventus Next Gen ha ottenuto un altro successo, questa volta contro la Pergolettese per 1-0. Ancora decisivo Pecorino.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen di Massimo Brambilla ha sconfitto la Pergolettese per 1-0. Ecco il report: "Seconda vittoria consecutiva per la Juventus Next Gen che supera in trasferta, 0-1, la Pergolettese grazie alla rete nel finale di Pecorino. È ancora una volta l'attaccante classe 2001 il man of the match, proprio come successo domenica ad Alessandria con il gol vittoria segnato contro il Vicenza. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 34 a pari punti con il Padova che attualmente occupa il decimo posto, l'ultimo utile per la qualificazione ai play-off. LA PARTITA TANTA JUVE, MA NON CAMBIA IL PARZIALE Il primo squillo del match arriva al 7' ed è tutto di marca bianconera. Iocolano pesca al centro dell'area Sersanti che impatta di testa, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. È buono l'approccio alla gara della Next Gen che, dopo aver costruito la prima occasione, continua a spingere alla ricerca del vantaggio.

Al minuto 17 è il turno di Cudrig. Mulazzi avvia l'azione premiando la sovrapposizione di Savona che mette in mezzo un pallone sul quale si avventa Cudrig, ma senza riuscire a impensierire Soncin. L'attaccante friulano si ripete due giri di orologio più tardi cercando il super gol con il tacco, ma i riflessi del portiere dei padroni di casa mantengono invariato il punteggio. Continua la pressione dei bianconeri che al 21' si rendono pericolosi con un destro a giro di Iocolano, ma anche in questa circostanza il parziale non cambia. Una manciata di minuti più tardi c'è spazio anche per il sinistro di Compagnon: in caduta, il numero 10 prova a sorprendere con un mancino velenoso Soncin che ancora una volta risponde presente. Dopo la prima metà della prima frazione dominata dalla Juventus si vede anche un po' di Pergolettese. Al minuto 29 ci prova Vitalucci scaldando i guanti a Crespi e poco dopo la mezz'ora è il turno di Artioli, ma sulla strada dei lombardi c'è sempre l'attento estremo difensore bianconero. Pochi istanti dopo la seconda opportunità costruita dalla Pergolettese, arriva il primo colpo di scena della partita: i padroni di casa rimangono in dieci uomini per l'espulsione per doppia ammonizione di Figoli. Con l'uomo in più torna a prendere campo e coraggio la squadra allenata da Mister Massimo Brambilla e al 44' sfiora lo 0-1 con un altro colpo di testa di Sersanti che si avvita bene sul traversone di Barbieri, ma trova la risposta del solito Soncin. Le squadre rientrano negli spogliatoi con il risultato ancora da sbloccare.

PECORINO, ANCORA UNA VOLTA MAN OF THE MATCH! La ripresa, a sorpresa, vede una prima opportunità per i lombardi e in questo frangente è decisiva la deviazione di Poli che si immola sul tap-in a botta sicura degli avversari. Sventata la minaccia è nuovamente la Next Gen a prendere in mano le redini dell'incontro e al 52' con il destro di Cudrig spaventa il portiere dei lombardi. Due minuti più tardi Poli si rende pericoloso di testa, da calcio d'angolo, ma deve fare i conti con un'altra bella parata di Soncin. Al minuto 63, poi, ci prova per la prima volta in questo secondo tempo anche Compagnon con una splendida conclusione a giro che passa vicinissima all'incrocio dei pali. La porta sembra stregata per i bianconeri e la conferma arriva al 68' quando viene annullato un gol a Poli per un fallo sull'estremo difensore dei lombardi. La Juventus, però, non molla e a tutti i costi cerca di sbloccare questa gara. Al 75' è il turno di Barbieri, ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Lo 0-0 pare possa accompagnare le due squadre fino al triplice fischio, ma la svolta arriva al minuto 85 e arriva grazie al contributo di due giocatori subentrati dalla panchina: Besaggio e Pecorino. Il primo, con un passaggio illuminante, pesca l'attaccante classe 2001 che a tu per tu con Soncin non sbaglia e lo supera. I bianconeri sono in vantaggio e lo saranno fino al triplice fischio".