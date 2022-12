Juventus, il riassunto dell’anno 2022 della Next Gen

Il sito della Juventus , con una nota, ha ripercorso l'anno 2022 dell'U23, poi Next Gen . Ecco il comunicato: "È stato un anno di grande crescita e di nuovi e importanti step, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. La Juventus Next Gen è pronta a salutare il 2022, che è stato un anno di grande crescita e di altrettanto grandi novità, ed è pronta ad accogliere con la stessa energia il 2023. Qui sotto vi raccontiamo questi dodici mesi, tanto intensi quanto soddisfacenti, racchiudendoli in cinque tappe fondamentali. PRO VERCELLI - JUVENTUS 0-1 Il 4 maggio 2022 l'allora Juventus Under 23 allenata da Mister Lamberto Zauli affronta la Pro Vercelli in gara unica nel secondo turno dei play-off di Serie C, dopo aver chiuso la regular season all'ottavo posto a quota 54 punti. La gara è combattuta al "Silvio Piola" e la sensazione è che serva una giocata per sbloccarla. E la giocata arriva grazie al talento di Compagnon: entrato da pochi minuti, l'esterno friulano piazza una staffilata dal limite dell'area che si infila sotto l'incrocio. Una rete pazzesca, che si rivelerà decisiva al triplice fischio. I bianconeri esultano per il passaggio al turno successivo, ma anche per essere riusciti a superare un avversario che non battevano dal 2019. Questa vittoria avrà un'importanza capitale nel prosieguo della corsa play-off, aumentando e non poco l'autostima di tutto il gruppo.

Un renaming che racconta come, ancora una volta, il Club bianconero sia sempre proiettato al futuro. È un cambiamento totale e significativo. Un cambiamento che si traduce nella nuova identità visuale, con annessi nuova linea grafica, nuovo font e nuovo colore che rappresentano il forte desiderio di innovazione di Juventus. Era il 26 agosto e così vi raccontavamo questa importante svolta. JUVENTUS - MANTOVA 2-2 Dopo un avvio di stagione non semplice, con tre sconfitte nelle prime cinque giornate, iniziano a raccogliere punti. Il periodo senza ombra di dubbio più positivo è quello che inizia il 23 ottobre con la vittoria per 1-0 in casa contro la Triestina e, di fatto, arriva al Next Gen Day del 27 novembre, giorno in cui i bianconeri affrontano il Mantova, per la prima volta in un palcoscenico da urlo: l'Allianz Stadium con circa trentamila spettatori presenti. La Juventus di Mister Brambilla arriva a questa sfida dopo sette risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia e contro i lombardi arriva l'ottavo. Un 2-2 che rallenta la cavalcata dei bianconeri, ma che non cancella assolutamente la bellezza di una giornata indimenticabile per tantissimi ragazzi della Next Gen. Ultima, ma soltanto da un punto di vista cronologico e non sicuramente per importanza l'altra vittoria dei bianconeri all'Euganeo, dopo quella della scorsa stagione. È il 7 dicembre e con la vittoria in gara secca contro i biancoscudati per 1-2 la Juventus Next Gen approda alle semifinali della Coppa Italia di Serie C. Percorso straordinario quello della squadra allenata da Mister Massimo Brambilla nella Coppa Italia di categoria. Un percorso che nel 2023, come quello in campionato, la formazione bianconera vorrà portare avanti con determinazione e personalità.