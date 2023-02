Juventus Next Gen, altra vittoria: decisivo ancora Pecorino

La Juventus Next Gen ha sconfitto il Piacenza per 2-0, con due reti di Pecorino. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen ha vinto ancora, battendo il Piacenzaper 2-0. MVP della gara Pecorino, autore di una doppietta. Ecco il report bianconero: "Terza vittoria di fila per la Juventus Next Gen, che supera anche il Piacenza al Moccagatta: 2-0, al termine di una gara convincente e con un Super Pecorino, che sembra non volersi più fermare, ancora in gol (e stavolta si tratta di doppietta) LA PARTITA Lo aveva detto ieri Mister Brambilla: molto, di questa partita, lo avrebbe raccontato l'approccio dei ragazzi.

E davvero, non c'è niente da dire: al decimo Sekulov non trova la porta, tre minuti dopo Barbieri, liberato al tiro da un bello schema da corner, spara alto da buona posizione; al sedicesimo è ancora Sekulov ad andare via in progressione personale, per vedersi la conclusione sporcata da un difensore, poco dopo la mezz'ora l'ex bianconero Nocchi deve fare gli straordinari su un colpo di testa molto pericoloso di Pecorino. C'è quindi tanta Juve e poco Piacenza in questo primo scorcio di partita, e il leit motiv dura tutto il primo tempo, se si pensa che al 41' è ancora la squadra bianconera ad avere la palla buona per passare, con Iocolano che a tu per tu con il portiere piacentino non riesce a superarlo. L'unico rischio è che il gruppo di Brambilla rientri nella ripresa scarico, per non aver capitalizzato una frazione in cui avrebbe senza dubbio meritato di più, ma così non è: passano solo due minuti e stavolta Pecorino, di testa, punisce. Imparabile la traiettoria, perfetto lo stacco: uno a zero.

C'è ancora solo Juve in campo: al settimo del secondo tempo ancora Sekulov, ancora col tentativo di mettersi in proprio, ma niente da fare. Il bis lo concede invece proprio Pecorino, al ventesimo: il neo entrato Sersanti trova l'attaccante bianconero in buona posizione, la conclusione diventa imparabile anche complice una deviazione, ma tant'è: il due a zero è quantomai meritato e Pecorino festeggia il terzo gol in due partite, niente male. La Juve controlla ma gioca serena, e anzi poco prima della mezz'ora potrebbe calare il tris con Besaggio, che si mette in mostra in un bel dribbling e carica il mancino che esce di pochissimo, negando un gol che sarebbe stato da cineteca. Gloria anche per Huijsen, che a cinque minuti dal novantesimo è molto bravo a fermare un'iniziativa pericolosa di un Piacenza che alza il baricentro solo nei minuti finali, togliendo dunque nulla a una vittoria scintillante dei bianconeri".