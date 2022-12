Juventus Next Gen: Yildiz alla prima convocazione

Il giocatore strappato in estate al Bayern Monaco si sta mettendo in mostra con la formazione primavera ed è stato chiamato

redazionejuvenews

La Juventus scenderà questo pomeriggio in campo contro l'Arsenal, nella prima amichevole dopo la sosta per il Mondiale, che Allegri giocherà senzamoltititolari, appena tornati alla Continassa o impegnati al Mondiale. Se i bianconeri hanno goduto di un periodo di pausa, questo non è successo alla JuventusNextGen, che alle 14:30 sarà impegnata nella partita valevole per la diciannovesima giornata di Serie C contro la Virtus Verona.

Nelle fila della formazione Under 23 è stato convocato per la primavolta l'attaccante della formazione primavera della Juventus KenanYildiz, strappato al Bayern Monaco in estate, e che sta facendo molto bene con i giovani bianconeri.

"La Juventus Next Gen è pronta ad affrontare l'ultima partita in casa del 2022. Sabato 17 dicembre, alle ore 14:30, ad Alessandria i bianconeri affronteranno la Virtus Verona. Il match sarà valevole per la diciannovesima giornata di campionato, l'ultima del girone di andata. Un girone che la squadra allenata da Mister Brambilla vorrà chiudere con un successo per salire a quota 29 punti in classifica.

Di seguito la lista dei giocatori convocati per la prossima partita.

I CONVOCATI

1 Garofani

2 Savona

3 Stramaccioni

5 Nzouango

7 Sekulov

10 Compagnon

11 Cudrig

12 Raina

13 Poli

14 Mulazzi

15 Verduci

17 Bonetti

18 Rafia

19 Cotter

20 Iocolano

21 Lipari

23 Ntenda

24 Palumbo

30 Sersanti

38 Hasa

39 Mancini

40 Yildiz" (Juventus.com)