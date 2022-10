Juventus Next Gen, vittoria di misura contro la Triestina: finisce 1-0

La Juventus Next Gen ha avuto la meglio sulla Triestina nel match domenicale. Torna al gol Mattia Compagnon.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen di Massimo Brambilla ha battuto la Triestina per 1-0, grazie alla rete di Compagnon. Ecco il report del sito bianconero: "Domenica con il sorriso per la Juventus Next Gen, che batte la Triestina al Moccagatta e torna alla (meritata) vittoria. Uno a zero, rete decisiva di Compagnon nella ripresa. LA PARTITA Inizio del match a pannaggio dei bianconeri, due volte con Compagnon e una con Turicchia: la Juve produce gioco e si fa pericolosa, mettendo in chiaro le sue intenzioni. Risposta degli avversari al minuto 17 con una conclusione di Sarzi Puttini, che non inquadra la porta.

La partita è godibile e si gioca su buoni ritmi, anche se le conclusioni pericolose non abbondano. Doppio brivido per la retroguardia triestina verso fine frazione: al 40' Zuelli innesca Barbieri che manca l'appuntamento di testa per questione di centimetri, poi ci prova immediatamente dopo anche Pecorino. Ancora niente reti, ma il segnale è quello che la Juve c'è. Nella ripresa escono gli ospiti fra il 50' e il 58', due volte con Sabbione e una terza con Gori: Garofani fa gli straordinari, ma la porta bianconera è salva. La svolta per la Juve arriva al 64', proprio nel momento in cui la Juve deve mettere in campo lo sforzo massimo: azione personale di Rafia, che innesca il mancino di Compagnon. Il rasoterra è imparabile, la Juve è avanti.

Negli ultimi 20 minuti di gara i bianconeri devono controllare la prevedibile reazione triestina: Felici chiama al 66', Garofani risponde; al 70' Ganz trova il palo di testa, quattro minuti dopo Minesso viene fermato in extremis da un intervento perfetto di Poli e al 79' lo stesso giocatore triestino calcia alto da posizione molto favorevole. L'ultima sfuriata ospite è dopo il 90', con Palumbo bravo a evitare problemi sulla conclusione tentata da Felici. Finisce così: dopo tante gare in cui i bianconeri non hanno raccolto quanto meritato, arrivano 3 punti fondamentali al termine di una gara di sofferenza ma anche di grande concretezza".