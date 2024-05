Juventus Next Gen, vittoria nel primo turno dei playoff contro l’Arezzo

La JuventusNext Gen, nel primo turno dei playoff, ha battuto l'Arezzo. Ecco il report della gara: "Nella prima sfida playoff, la Juventus Next Gen batte 2-0 l’Arezzo e avanza al secondo turno playoff del girone B grazie alla rete dal dischetto di Savona al 70' e al gol finale che chiude il match firmato da Damiani - al termine di un testa a testa divertente e molto combattuto. Il prossimo appuntamento che attende i bianconeri è sabato 11 maggio contro il Pescara, con la squadra abbruzzese che avrà a disposizione due risultati su tre e i ragazzi di mister Brambilla chiamati a vincere per proseguire il cammino playoff. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo le emozioni della partita, le interviste e il tabellino della gara. IL RACCONTO DEL MATCH Sotto il diluvio di Alessandria, la partita parte a ritmi bassi nei primi minuti, accedendosi poi al 13’ con la prima accelerazione dei bianconeri: da un’azione d’attacco dell’Arezzo con gli ospiti che lamentano un fallo al limite dell’area della porta difesa da Daffara, la palla recuperata da Nonge permette ai ragazzi di Brambilla di spingere il contropiede, Cerri dalla sinistra crossa in mezzo e Sekulov al volo colpisce e trova il gol. La gioia della Juventus Next Gen dura pochi secondi però perché l’arbitro, richiamato al VAR - attivato al supporto del direttore di gara in questi playoff - decide di annullare la rete per il fallo non sanzionato in avvio di azione. I bianconeri però restano pericolosi e al 22’, grazie a un’altra ottima azione lungo la corsia di sinistra, Cerri non arriva su un ottimo cross rasoterra che gli avrebbe permesso di colpire a pochi passi dalla porta. Al 29’ invece una punizione di Rouhi dai 25 metri, calciata con la giusta forza di sinistra, esce di poco sopra la traversa. Nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione di gioco, cresce l’Arezzo che si affaccia dalle parti di Daffara: al 37’ è Settembrini che prova la botta da fuori, ma non riesce a trovare precisione, mentre dal suo piede 120 secondi dopo parte il calcio d’angolo su cui incorna Gucci senza spaventare l’estremo difensore bianconero. Al 42’ invece è Eklu a cercare il tiro da fuori area, ma anche in questo caso non c’è bisogno dell’intervento di Daffara. L’avvio di ripresa è ancora a favore dei toscani, che nei primi cinque minuti di secondo tempo provano altre due volte a spezzare la parità che condanna l’Arezzo all’eliminazione - data la peggior posizione in classifica. La grande occasione per i bianconeri invece arriva al 59’: passaggio perfetto di Hasa che libera Sekulov che tentenna troppo e si fa ipnotizzare da Trombini. Al 65’ altro episodio controverso da VAR: l’intervento di Renzi su Nonge viene inizialmente valutato da cartellino rosso, ma poi l’arbitro viene richiamato allo schermo e rivede la sua decisione - tirando fuori il cartellino giallo. Al terzo viaggio al VAR invece, la scelta sorride ai bianconeri: Sacchi assegna infatti al 70’ il calcio di rigore alla Juventus Next Gen per fallo di mano di Settembrini. Dal dischetto Savona sceglie l’angolo alla destra del portiere avversario, la conclusione è precisa e potente e regala ai ragazzi di Brambilla il gol dell’1-0. La risposta dell’Arezzo arriva al 78’, con un tiro a giro di Guccione che impegna Daffara - abile a compiere uno splendido intervento che tiene i bianconeri in vantaggio. Nello sforzo finale con cui l’Arezzo prova a trovare il gol, ad andare vicino alla rete è di nuovo la Juventus Next Gen nei minuti di recupero con Anghelè: contropiede perfetto dei bianconeri, ma l’attaccante entrato al posto di Sekulov non riesce davanti al portiere a trovare il raddoppio. Appuntamento rimandato di poco, visto che nell'ultima azione utile i bianconeri riescono a trovare la rete del 2-0 grazie a Damiani - che sfrutta al meglio la super azione di Mbangula. Finisce così, con la vittoria della Juventus Next Gen che conquista il secondo turno playoff del girone B".