Juventus Next Gen, vittoria contro il Vicenza: Pecorino decisivo

La Juventus Next Gen, dopo un periodo difficile, ha sconfitto il Vicenza 2-1. In rete Pecorino e Barrenechea.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen, dopo diverse gare senza vincere, ha battuto il Vicenza per 2-1. Ecco il report: "Torna alla vittoria la Juventus Next Gen, che batte il Vicenza in rimonta al Moccagatta LA PARTITA A iniziare forte sono gli ospiti: passano soli 3 minuti e, dopo una fase di pressione nella metà campo bianconera, Dalmonte sfrutta uno scatto di Greco e conclude di testa sul suo cross, senza trovare la porta. Al 23' altra chance ospite: Rolfini s'incunea nella fase d'attacco veneta, ma il suo destro finisce a lato. Tre minuti dopo Rolfini ha sui piedi una palla pericolosissima, sfruttando un batti e ribatti conseguente a un calcio di punizione: ancora una volta palla fuori, ma la Juve, nel primo terzo di partita, non riesce a uscire.

Solo dopo la mezz'ora i ragazzi di Brambilla si scuotono: non arrivano grossi pericoli dalle parti del portiere del Vicenza, ma è il segnale che la Juve è in campo, sospinta soprattutto dalle giocate di Aké e Barrenchea. Potrebbe essere un buon viatico per la seconda frazione di gioco, che però vede ancora i vicentini iniziare forte, come a inizio gara. Al 57' Rolfini si trova a tu per tu con il portiere bianconero ma non riesce a superarlo; operazione che invece riesce esattamente un minuto dopo, quando è lo stesso Rolfini a portare avanti la squadra ospite. La Juve ha il grande merito di non mollare, e al 63' ha l'occasione per rimettere tutto in parità: fallo di mano sul cross di Sekulov, calcio di rigore.

Trasformato perfettamente da Barrenechea, che di fatto dà il la alla rimonta. Al 75', infatti, Pecorino inventa un mancino potentissimo che non lascia scampo all'estremo vicentino: è il due a uno che sa di liberazione, per una Next Gen che anche quest'oggi stava raccogliendo meno di quanto meritasse. Invece, no, stavolta no. I ragazzi di Brambilla riescono a contenere i (non pericolosi) tentativi finali del Vicenza, e portano a casa 3 punti importantissimi, per la classifica e per il morale".