Juventus Next Gen, appuntamento su Twitch per giovedì 2 maggio

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato sulla seconda squadra bianconera: "Al termine della regular season che ha visto i ragazzi allenati da mister Brambilla chiudere al 7° posto nel girone B e con l’avvicinarsi dell’inizio dei playoff di Serie C - in cui la Juventus Next Gen giocherà la sfida di primo turno contro l’Arezzo, martedì 7 maggio alle ore 20:30 - uno dei protagonisti della giovane squadra bianconera sarà ospite sul nostro canale Twitch giovedì 2 maggio alle ore 14. Un appuntamento da non perdere sul canale ufficiale della Juventus, con una chiacchierata aperta alle domande dei giornalisti".