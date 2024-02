Juventus Next Gen, vittoria per 3-1 contro la Torres: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vittoria della Next Gen contro la Torres per 3-1.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "La Juventus Next Gen vince in trasferta a Sassari, batte la Torres a domicilio - seconda forza del campionato - e conquista così l’ottavo risultato utile consecutivo (prima volta nella storia della squadra bianconera), salendo in zona playoff e confermando l’ottimo momento di forma del gruppo. Decisivo il gol nel primo tempo di Sekulov per sbloccare il match, poi chiuso grazie al grande sinistro di Damiani nella ripresa e alla rete di Anghelé - al primo gol tra i professionisti. Nei minuti di recupero finali, dal dischetto la Torres fissa il punteggio sull'1-3. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo le emozioni dell’ottima vittoria dei bianconeri, saliti a quota 33 punti in classifica.

SEKULOV SEGNA IL GOL DEL VANTAGGIO: 0-1 ALL’INTERVALLO Una trasferta complicata per i bianconeri guidati da mister Brambilla, su un campo pesante e con una pioggia intermittente, ma in alcuni frangenti molto intensa a rendere più complessa la possibilità di costruire gioco. La Juventus c’ha provato sin dal fischio d’inizio, con Daffara che tra i pali fa correre un brivido sulla schiena dei suoi compagni - facendosi rimpallare il rilancio e rischiando di regalare il vantaggio alla Torres. A segnare invece è la Next Gen bianconera al 18’, approfittando grazie alla palla recuperata da Damiani sulla trequarti degli spazi lasciati dalla difesa dei padroni di casa: a quel punto Sekulov non deve fare altro che incrociare la conclusione e batte il portiere avversario. La Torres prova a rispondere immediatamente: al 22’ grande occasione per i padroni di casa, che con Nunziatini trovano il cross in mezzo per Diakite - che da solo in area piccola da ottima posizione non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 25’ invece Guerra sfiora il gol del raddoppio: punizione pericolosa di Hasa, palla scodellata in mezzo con Guerra che prova a sfruttare un assist di testa di Poli ma viene anticipato dall'uscita in presa alta di Zaccagno. Nella seconda parte di primo tempo cala il ritmo della sfida, con i bianconeri che sfruttano il vantaggio nel punteggio - cercando anche di lavorare in maniera intelligente e concedendo il meno possibile. Al 43’ ci prova Dametto sugli sviluppi di un corner, ma di testa non inquadra la porta difesa da Daffara: all’intervallo è 0-1 per la Juventus Next Gen.

LA GEMMA DI DAMIANI E IL PRIMO GOL DI ANGHELÉ NELLA RIPRESA Nella ripresa la Torres torna in campo con un piglio diverso e con grande voglia di incidere e di trovare il pareggio: la Next Gen si difende in maniera ordinata, cercando di rischiare il meno possibile e concedendo alla Torres un tris d’occasioni con il neo entrato Scotto: prima una girata dopo pochi secondi che termina di poco fuori, puoi una punizione dal limite deviata dalla barriera e infine al 22’ della ripresa una super conclusione che impegna Daffara che deve superarsi per evitare la rete del possibile pareggio. Un acuto che scuote i ragazzi di mister Brambilla che ritrovano gioco, occasioni e nel giro di 120 secondi chiudono i conti: al 32’ ci pensa Damiani, super protagonista della gara, che al limite dell’area avversaria vince un contrasto e lascia partire una conclusione imparabile per Zaccagno che vale il 2-0 Next Gen. Un vero e proprio colpo di grazia per le ambizioni della seconda forza del campionato e di cui i bianconeri riescono ad approfittare con Anghelé - che nel giro di un minuto passa dall’essere seduto in panchina al trovare il fondo della rete avversaria. Non appena entrato infatti sfruttando alla perfezione una bella giocata di Hasa, riesce a mettere il pallone lì dove non può arrivare il portiere avversario - con il classe 2005 che trova così il primo gol in carriera tra i professionisti. Alla Torres resta solo il tempo di trovare il gol della bandiera con Scotto su rigore per l'1-3 con cui si chiude la sfida, in un finale in cui la Juventus Next Gen è costretta a rinunciare a capitan Poli - uscito dolorante causa infortunio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.