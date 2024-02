Juventus Next Gen, le statistiche in vista del match con il Sestri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della sfida con il Sestri Levante.

Lorenzo Focolari Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 14:21)

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "San Valentino in campo per Juventus Next Gen e Sestri Levante che ad Alessandria scendono in campo nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno di Serie C.

Avviciniamoci insieme alla sfida del "Giuseppe Moccagatta", in programma oggi – mercoledì 14 febbraio 2024 – alle ore 18:30, con alcune curiosità e statistiche! JUVENTUS NEXT GEN-SESTRI LEVANTE, STATS & FACTS Primo confronto in Piemonte tra le due squadre, nel professionismo.

Bianconeri in serie positiva da 8 turni, con 5 successi e 3 pareggi e ultima sconfitta a Fermo, per 1-2, datata 16 dicembre 2023, quasi due mesi fa. Sestri Levante da fair-play con una sola espulsione incassata in 25 giornate, come Pescara e Pontedera".

