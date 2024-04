Juventus Next Gen, le statistiche in vista del match con il Vis-Pesaro

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con il Vis-Pesaro. Ecco il comunicato: "VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN: CURIOSITÀ E STATISTICHE SUL MATCH Vis Pesaro diciottesima con 36 punti, è certamente ai playout, può solo “invertire” la posizione con la Recanatese, ad oggi avversaria: negli scontri diretti reciproco successo interno per 1-0, quindi deciderebbe la differenza reti generale del campionato; La Vis Pesaro è la squadra del torneo che nelle riprese perde più punti rispetto al 45’, -12, svagata nei 15’ finali di gara più recupero (14 gol incassati, come la Lucchese); Alessandro Mattioli uno dei 5 giocatori delle leghe professionistiche italiane 2023/24 espulso più volte, 3, come Clemente (Ancona), Bellusci (Ascoli), Monteagudo (Virtus Francavilla) e Schiattarella (Potenza); Roberto Stellone da 3 settimane neo-allenatore dei biancorossi marchigiani, ha esordito perdendo 0-1 in extremis a Rimini, poi ha vinto 1-0 al “Benelli” sul Perugia, infine perduto 2-3 a casa del Sestri Levante. Prima di lui 34 giornate per Simone Banchieri, con bilancio di 6 vittorie, 15 pareggi e 13 sconfitte, media punti-partita di 0,97; Juventus sesta con 54 punti, qualificata aritmeticamente ai playoff; Simone Guerra, 66 reti nel girone B di serie C da quando questa è tornata con la formula su 3 gironi, è diventato il marcatore all-time del raggruppamento, scavalcando l’ex capolista Rachid Arma (61) e giocatore più decisivo del girone B con 17 punti portati alla causa, come Manuel Fischnaller (Torres Sassari). Bianconeri squadra del torneo meno ammonita, 76 “gialli”, come il Pontedera; Le classifiche avulse in vista della griglia finale: contro il Gubbio bianconeri in parità (2-2 al “Moccagatta”; 1-1 al “Barbetti”), sotto con il Pontedera (1-1 in casa, 0-1 al “Mannucci”) e con il Pescara (4-3 in casa, 1-3 all’Adriatico)".