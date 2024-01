Juventus Next Gen, le statistiche in vista della partita contro la SPAL

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha pubblicato una nota sulle statistiche in vista della partita con la SPAL.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen , in vista della partita di oggi pomeriggio contro la SPAL.

I record estensi alla 22° giornata del girone B: nessun rigore in favore (come il Pontedera). Attenzione a questo dato per la Juve, dopo 22 turni nel girone B: squadra che nelle riprese perde più punti rispetto al 45’, -7, come la Vis Pesaro. Una statistica da ribaltare!".