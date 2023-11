Juventus Next Gen, le statistiche in vista del match con l’Arezzo

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha detto la sua sulle statistiche in vista del match con l'Arezzo.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota in vista della partita con l'Arezzo. Ecco il comunicato: "Sabato 25 novembre 2023, alle ore 18:30, la Juventus Next Gen affronterà l'Arezzo ad Alessandria e il match sarà valevole per la quindicesima giornata di campionato.

Andiamo a scoprire alcuni numeri della sfida che attende i bianconeri! Sarà la terza volta che Juventus Next Gen e Arezzo si affronteranno in Piemonte. Nei due precedenti disputati, sempre in Serie C, i bianconeri hanno vinto in entrambe le occasioni: 3-1 nella stagione 2018/2019 e 1-0 nella stagione 2019/2020.

Sostituzioni opposte per le due compagini: 50 per la squadra di Massimo Brambilla, 69 per quella di Paolo Indiani che ha incassato 17 reti sulle 23 totali nella mezz'ora finale di gioco - recuperi inclusi - ed è la squadra del Girone B con più ammonizioni ricevute (43)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.