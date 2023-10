Juventus Next Gen, sconfitta amara contro il Perugia: finisce 0-2

Il sito ufficiale della Juventus Next Gen ha pubblicato una nota sulla sconfitta dei bianconeri con il Perugia per 2-0.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla sconfitta per 2-0 della Next Gen contro il Perugia. Ecco il comunicato: "Domenica amara per la Juventus Next Gen che cade in casa contro il Perugia. Ad Alessandria finisce 0-2 per gli umbri che, con un gol per tempo, tornano a casa con la massima posta in palio. Di Vazquez, su calcio di rigore, e Kouan le reti per la squadra allenata da Francesco Baldini. I bianconeri avranno la possibilità di cancellare questa sconfitta già mercoledì 25 ottobre 2023 a Gubbio, nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato.

LA PARTITA Sin dai primi minuti si intuisce che il match si giocherà su ritmi intensi e la conferma arriva dopo appena tre giri di orologio con la bella parata di Daffara sul tentativo di Vazquez. È il primo squillo di una partita che, poco dopo, perderà Poli per un problema fisico. Al suo posto Stivanello, tra le fila della Juventus Next Gen. I bianconeri, dopo un avvio passato a curare con attenzione la fase difensiva, si affacciano dalle parti dell'estremo difensore degli umbri al 9' con una conclusione molto potente di Mancini che viene, però, bloccata da Furlan. Il match rimane vivace, ma non si sblocca: al quarto d'ora è Kouan a provarci per gli ospiti da fuori area, ma senza trovare fortuna. Continua il botta e risposta tra le due squadre e, infatti, al minuto 21 è il turno della Next Gen, ancora una volta sull'asse Guerra-Mancini, con il primo che serve il secondo, ma il suo destro sorvola soltanto la traversa. Il copione dell'incontro continua a essere questo, anche dopo la mezz'ora. Da segnalare ci sono i tentativi - uno per parte - di Torrasi per il Perugia con il suo mancino che finisce alto e il destro a giro di Hasa per la Juve, anche in questo caso con lo stesso esito del numero 24 degli umbri. I minuti scorrono sul cronometro e il punteggio non cambia. L'unica novità, tra le fila della squadra di Mister Baldini, è l'ingresso in campo di Cancellieri al posto di Bozzolan, uscito anzitempo anche lui per un problema fisico. Il match sembra scivolare verso l'intervallo sullo 0-0, ma in pieno recupero Matos - già protagonista pochi istanti prima di una bella opportunità non concretizzata - viene steso in area da Muharemovic. È calcio di rigore per il Perugia. Sul dischetto si presenta Vazquez che trasforma il tiro dagli undici metri, nonostante l'intuizione di Daffara.

Al duplice fischio i biancorossi sono avanti 0-1. L'avvio del secondo tempo sorride ancora al Perugia che al 52' raddoppia con lo stacco perentorio sul secondo palo di Kouan che trasforma in oro il traversone dalla destra di Paz e fissa il punteggio sul momentaneo - e con il senno di poi definitivo - 0-2. È indubbiamente una rete che complica i piani dei bianconeri, colpiti sul finale della prima frazione e in apertura di ripresa da un Perugia estremamente cinico. Metabolizzato il doppio svantaggio, la Juve torna a giocare la sua partita - con qualche nuovo volto in campo come Anghelè e Mbangula, rispettivamente per Mancini e Perotti - e circa un quarto d'ora dopo la rete del radoppio umbro avrebbe la possibilità di riaprire l'incontro con una punizione dal limite dell'area, ma Hasa trova soltanto la barriera. Gli ultimi venti minuti della seconda frazione non si discostano molto dai precedenti venticinque, con la differenza che la Next Gen chiude la gara in inferiorità numerica per l'impossibilità di sostituire Comenencia - uscito zoppicante dal campo dopo la ruvida entrata di Iannoni - dal momento che erano già state esaurite tutte le sostituzioni dai bianconeri. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. I tre punti vanno al Perugia".

