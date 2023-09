Juventus, al via in nuovo appuntamento con Next Gen on the Road

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con l'appuntamento sulla Next Gen . Ecco il comunicato: "Anche nella stagione che è appena iniziata, non sono pochi i ragazzi bianconeri che faranno esperienza in numerose squadre in Italia e all'estero. Riparte, allora, il nostro consueto sguardo, "Next Gen on the Road", e riparte innanzitutto con uno sguardo globale sui giocatori in prestito.

In Italia, in Serie A, Stefano Gori è in forza al Monza, mentre in B ci sono Nikola Sekulov (Cremonese), Mattia Compagnon alla FeralpiSalò, Tommaso Barbieri al Pisa, Emanuele Pecorino e Daouda Peeters (Sudtirol), Alessandro Sersanti al Lecco, Marco Olivieri al Venezia, in Emilia giocano Alessandro Riccio (Modena) e Tommaso Galante (Reggiana), e poi c'è Gianluca Frabotta in forza al Bari. Serie C: Andrea Bonetti (Taranto), Davide De Marino (Virtus Francavilla), Nicolò Cudrig (Perugia), Alessandro Minelli (Pro Patria), Mirco Lipari (Recanatese). Andiamo fuori dall'Italia: in Svizzera, nella Super League, Christopher Lungoyi gioca nell'Yverdon, Marco da Graca è in Spagna, al SD Amorebieta (Segunda Division) mentre Felix Correia, dopo l'esperienza al Maritimo, resta in Portogallo, al Gil Vicente che milita Primeira Liga.