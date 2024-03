Juventus Next Gen e Primavera, i convocati per la sosta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri della Next Gen e della Primavera, con l'elenco dei convocati.

Lorenzo Focolari Redattore 18 marzo - 18:40

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gene sulla Primavera. Ecco il comunicato: "Per la prima volta nel 2024, è tempo di Nazionali per diversi giocatori della Juventus Next Gen e della Primavera bianconera. In Next Gen sono sei i bianconeri che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Selezioni, sette in Primavera. A questi si aggiungono quattro dell'Under 17 e tre dell'Under 16. NEXT GEN Dikeni Salifou, con la Nazionale maggiore del Togo, è atteso da un'amichevole con il Niger che si disputerà in Marocco, a Casablanca. Luis Hasa e Riccardo Turicchia – insieme a Fabio Miretti – vestiranno la maglia dell'Italia Under 21 per affrontare due importanti impegni. Gli Azzurrini, infatti, sono attesi dalle sfide contro Lettonia e Turchia.

Due sfide che saranno valide per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2025. Anche Tarik Muharemovic ha risposto alla chiamata della sua Nazionale Under 21, quella della Bosnia Erzegovina. Un solo impegno per lui, contro i pari età della Slovenia, ma sempre valido per aggiudicarsi un posto ai prossimi Europei. Due partite da disputare – come per l'Italia Under 21 – anche per la Svezia Under 21 di Jonas Rouhi. La prima delle due sarà un'amichevole con Cipro, la seconda una sfida valevole per la qualificazione a EURO 2025 contro la Macedonia del Nord. Tre match in programma, invece, per Lorenzo Anghelè e l'Italia Under 19 contro Scozia, Repubblica Ceca e Georgia nella Fase "Elite" dell'Europeo di categoria. L'obiettivo sarà quello di classificarsi al primo posto per raggiungere la fase finale della competizione, in programma dal 15 al 28 luglio 2024 in Irlanda del Nord. PRIMAVERA Passando all'Under 19 bianconera, come anticipato, sono sette i convocati. Filippo Pagnucco ha risposto alla chiamata dell'Italia Under 19 con la quale – insieme a Lorenzo Anghelè – affronterà come detto Scozia, Repubblica Ceca e Georgia nella Fase "Elite" dell'Europeo di categoria.

Stesso numeri di impegni e stessa competizione anche per Andrei Florea e per la sua Romania Under 19 che se la vedrà con Turchia, Germania e Croazia. Doppia amichevole con i pari età dell'Irlanda, invece, per la Slovacchia Under 19 di Jakub Vinarcik. Francesco Crapisto, Gabriele Finocchiaro e Ngana Valdes, invece, sono stati convocati dall'Under 18 azzurra e sono attesi da una doppia amichevole contro i pari età dell'Austria. Tre amichevoli in programma, invece, per Adam Boufandar e il suo Marocco Under 18, attesi dalle sfide con Danimarca, Georgia e Portogallo. UNDER 17 Olanda, Belgio e Finlandia, invece, saranno le avversarie dell'Italia Under 17 di Francesco Verde – in terra finlandese – nella Fase "Elite" dell'Europeo di categoria. Bosnia Erzegovina, Bielorussia e un "derby bianconero" con la Repubblica Ceca di Adam Sosna, invece, sono le gare che attendono Patryk Mazur e la sua Polonia Under 17, sempre nella Fase "Elite" dell'Europeo. Stesso impegno, ma con avversarie differenti per Riccardo Radu e la Romania Under 17: le avversarie da affrontare saranno Galles, Bulgaria e Svezia. Come anticipato poco sopra, Adam Sosna affronterà con la sua Repubblica Ceca nell'ultimo dei tre match in programma nella Fase "Elite" dell'Europeo Under 17 la Polonia di Patryk Mazur. Bielorussia e Bosnia Erzegovina, in questo ordine, saranno le due avversarie da affrontare prima del match contro la Repubblica Ceca. UNDER 16 Benit Borasio, Sebastiano Nava e Marco Tiozzo Pagio, con l'Italia Under 16 sono attesi dalla doppia sfida amichevole con i pari età della Germania in terra teutonica".

