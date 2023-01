Juventus Next Gen, le statistiche in vista del match contro il Padova

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche della gara tra i bianconeri e il Padova, match di Serie C in programma oggi.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen sfiderà il Padova oggi, in un match decisivo, considerando che i piemontesi arrivano da un periodo non troppo positivo, a causa di diverse sconfitte subite. Il sito bianconero ha pubblicato le statistiche in previsione della gara: "Alle 14.30 allo Stadio Euganeo la Juventus Next Gen scende in campo contro il Padova, solo due punti avanti ai bianconeri in classifica.

LE STATISTICHE A Padova i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 3: 1 successo veneto (2-0 nella serie C dell’anno scorso) e 2 vittorie bianconere (ultima 2-1 nella coppa Italia di Lega Pro lo scorso 7 dicembre). Mai pareggio. Gennaio mese d’oro per Torrente, 1,69 la media punti/partita con score formato da 16 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte in 33 match disputati.

Partenze “sprint” per le due squadre che si affrontano all’ “Euganeo”: 9 gol totali messi a segno dalle due formazioni nei primi 15’ di gioco, 5 per gli ospiti (record del torneo condiviso con Mantova e Pro Vercelli) e 4 per i biancoscudati padroni di casa (come altre 5 compagini). Juventus Next Gen cooperativa del gol nel girone A : 13 marcatori diversi in 21 giornate, pari a Lecco, Renate e Pordenone. Attenzione alle autoreti: la Juve è la squadra che ne ha subito di più nel girone A, 3 alla pari di Feralpisalò e Mantova".