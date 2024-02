Juventus Next Gen: oggi in campo contro la Torres

La seconda squadra bianconera scenderà in campo questo pomeriggio per la partita di campionato contro la Torres

La Juventus Next Gen scenderà in campo questo pomeriggio contro la Torres . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida.

"Sabato 10 febbraio 2024, alle ore 16:15, la Juventus Next Gen affronterà la Torres – seconda in classifica, ma reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate – con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità in questo girone di ritorno.