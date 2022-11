Juventus Next Gen, vittoria di misura contro il Novara: finisce 2-1

La Juventus Next Gen ha sconfitto il Novara dopo una buona prestazione. Sugli scudi Barrenechea e Rafia, autori delle due reti.

redazionejuvenews

La Juventus Next Gen, nelle dodicesima giornata del girone A di Serie C, ha battuto il Novara per 2-1, grazie alle reti di Barrenecheae Rafia. Ecco il report del club bianconero: "Un'altra bella vittoria per la Juventus Next Gen, che dopo la cinquina in Coppa Italia di Serie C batte anche il Novara, terzo in classifica, questa volta al Moccagatta, LA PARTITA La Juve parte forte, dopo soli due minuti sventola di Compagnon, palla in corner. I bianconeri hanno il merito di sbloccarla subito: al settimo, bella azione sull'asse Barrenechea-Barbieri, da destra a sinistra.

Sulla palla messa in mezzo da Barbieri si avventa Rafia, che non sbaglia davanti al portiere novarese. Passano cinque minuti ed è Iocolano ad andare vicino al gol, di testa in tuffo, con sfera fuori di pochissimo. Minuto 17, ancora Juve: bel dialogo fra Compagnon e Barbieri, che cerca il suo secondo assist personale, ma la difesa novarese, in affanno, allontana. Si diceva che però il Novara è avversario tosto, eccome: lo ricorda a tutti, verso la mezz'ora, Bortolussi, che stampa sul palo una conclusione, ottimamente assistito da Gonzalez su punizione. Ma la Juve c'è: al 29' Pecorino trova l'esterno della rete da buona posizione, al 37' Turicchia chiama Sersanti al colpo di testa, che non trova lo specchio. Insomma, l'uno a zero con cui si chiude il primo tempo è a dir poco meritato per i bianconeri. Nella ripresa il Novara parte forte, anzi, fortissimo: al 49' Riccio deve chiudere con grande intervento su Tavernelli, al 52' è Reina a rispondere al colpo di testa di Masini. Un minuto dopo sempre lui protagonista nel recupero di palla e nel cross che trova Marginean bravo a trafiggere in diagonale il portiere bianconero.

Un pareggio, quello novarese, frutto di un forcing che metterebbe alle corde tanti. Ma non la Juve di oggi: passano solo 3 minuti dal gol subito che Barrenechea si trasforma nell'"hombre del partido", e lo fa vincendo prima un contrasto e poi pennellando dal limite una traiettoria imparabile. La Juve vuole essere padrona della partita e cerca il 3-1 in rapida successione con Cudrig e Barbieri: siamo al 64', tre minuti dopo il Novara prova a rispondere con Marginean che non trova lo specchio sul cross di Ciancio. Da un lato all'altro: al 70' Pecorino viene assistito ottimamente da Sersanti, ma trova l'esterno della rete. Il momento più delicato del finale di partita, per la Juve, è il minuto 80, quando Reina è chiamato al doppio miracolo, sul colpo di testa di Carillo e poi sul tentativo di tap-in di Buric. Scampato questo grande pericolo, la Juve controlla gli ultimi minuti e porta a casa tre punti che sono sia meritatissimi che importantissimi".