Juventus, i calciatori della Next Gen protagonisti in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui calciatori bianconeri impegnati con le Nazionali. Ecco il comunicato: "Sono stati giorni intensi - quelli appena passati - per i ragazzi della Next Gen e del Settore Giovanile bianconero impegnati con le rispettive Nazionali nel mese di novembre 2023. Intensi e non privi di soddisfazioni. È dedicata a loro, dunque, questa puntata speciale della nostra rubrica. Questa volta abbiamo deciso di allargare lo sguardo anche ad alcuni exploit dei più giovani, meritevoli di menzione. Una tripletta di Lorenzo Anghelé e un gol di Alessio Vacca hanno contribuito a fissare lo score dell'Italia Under 19 sul 7-0 contro il Liechtenstein mercoledì 15 novembre, nella prima delle tre gare della prima fase di qualificazione ai prossimi Europei. Prima fase che la Nazionale azzurra ha disputato in Svezia. Anche Diego Ripani è sceso in campo contro i pari età del Liechtenstein. I tre hanno giocato anche il successivo incontro, perso 1-0 contro la Svizzera.

Martedì 21 novembre, invece, i ragazzi di Mister Corradi hanno pareggiato 2-2 contro i padroni di casa della Svezia. Vacca è partito titolare, Anghelè è subentrato a gara in corso prendendo il posto proprio di Alessio. Non è sceso in campo in quest'ultimo match, invece, Ripani. L'Italia, con questi risultati, è approdata alla "Fase Elite", la seconda e ultima fase di qualificazione in vista dell'Europeo di categoria che si svolgerà nel 2024. Sempre a proposito di Italia, va segnalato l'esordio in Under 21 di Riccardo Turicchia. Gli Azzurrini hanno vinto 0-7 contro San Marino la prima delle due sfide valevoli per il girone di qualificazione all'Europeo Under 21, in programma nel 2025. La seconda gara la squadra di Carmine Nunziata l'ha disputata martedì 21 novembre contro i pari età dell'Irlanda. L'incontro è terminato 2-2 e il nostro Turicchia, dopo l'esordio di giovedì scorso (16 novembre ndr) è sceso nuovamente in campo nei minuti finali per aiutare i suoi compagni a trovare il secondo gol della serata. Gol che è arrivato in pieno recupero grazie alla doppietta di Gnonto e che è valso un prezioso punto.