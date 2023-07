Juventus Next Gen, i cinque migliori match della scorsa stagione

4 JUVENTUS-FOGGIA 2-1 (5-3 AI RIGORI) (15/02/2023) Semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Si riparte dal 2-1 dello "Zaccheria" in favore dei rossoneri. I bianconeri hanno superato il San Giuliano City ai quarti e sognano la seconda finale di coppa nel giro di quattro anni. Nella prima parte del match sono i pugliesi a colpire: passano sette giri di orologio e il Foggia è già in vantaggio. Alla Juve servirebbero due gol per rimettere in piedi la qualificazione, il primo arriva in un momento cruciale dell’incontro con Huijsen che risolve una situazione da calcio d’angolo, è pareggio prima dell’intervallo. La serata perfetta dell’olandese viene coronata in apertura di ripresa: discesa centrale e bolide da fuori che vale il 2-1 bianconero. Tutto di nuovo in gioco, la gara diventa spigolosa e la posta in palio si fa sentire. Non bastano i supplementari, si va dritti ai calci di rigore. Crespi è miracoloso sul penalty di Di Noia e il solito Iocolano strappa il biglietto per la doppia finale contro il Vicenza. Può iniziare la festa al Moccagatta di Alessandria. 5 PRO VERCELLI-JUVENTUS 0-1 (15/03/2023) È derby allo stadio "Silvio Piola". I bianconeri hanno già portato a casa i 3 punti all’andata e sono alla caccia del bis al ritorno. La squadra di Brambilla è in corsa per un piazzamento play-off, ma deve rimediare al ko nell’altro scontro tutto piemontese in casa del Novara. I bianconeri non possono quindi lasciare punti per strada, di fronte i vercellesi sono invischiati nella lotta salvezza. Gara non bellissima dal punto di vista delle occasioni, la Pro Vercelli si complica la vita con l’espulsione di Clemente nel corso del primo tempo. La Next Gen sfrutta a dovere il vantaggio numerico e passa a condurre a inizio ripresa: cross pennellato di Besaggio e torsione di testa di Cerri che vale lo 0-1. Qualche chance nel finale per arrotondare il punteggio, ma il risultato non cambia più. Vincono i ragazzi di Brambilla che si regalano un altro sorriso nel derby".