Juventus Next Gen: il cammino dei bianconeri in vista dell’esordio allo Stadium

La seconda squadra dei bianconeri scenderà in campo domenica nella partita contro il Mantova tra le mura dell'Allianz Stadium

redazionejuvenews

La JuventusNextGen è pronta a fare il suo esordio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, complice la pausa del campionato di Serie A, e lo farà domenica sera contro il Mantova. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida e le condizioni della squadra.

"Una prima volta speciale attende la Juventus Next Gen. La Seconda Squadra bianconera farà il suo esordio all'Allianz Stadium: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di domenica 27 novembre; fischio d'inizio del match contro il Mantova alle ore 14:30. Una giornata che sarà sicuramente indimenticabile e simbolica. Ma come ci arriva la Juventus di Mister Brambilla? Focus sulla stagione bianconera fino a questo momento con un occhio agli avversari.

IN CAMPIONATO

Quasi come avesse sentito il profumo dell'appuntamento con la storia, la Juventus Next Gen ha cominciato a ingranare e sta vivendo il miglior momento della sua storia: per la prima volta i bianconeri hanno centrato tre vittorie consecutive, dando continuità ai risultati.

Scendendo più nel concreto, la crescita e il lavoro hanno restituito una squadra in grado di soffrire, tirando fuori il meglio anche dai momenti difficili, e che ha cominciato a raccogliere quanto seminato. Da qui la succitata serie positiva e un'imbattibilità che dura da oltre un mese tra tutte le competizioni (ultima sconfitta il 19 ottobre contro il Lecco in campionato).

LA STAGIONE IN NUMERI

19 i gol messi a segno in 14 gare, 15 quelli subiti. Enzo Barrenechea è il giocatore con più minutaggio in campionato: 957 minuti. Samuel Iling-Junior è il miglior marcatore in Serie C: 3 gol. Alle sue spalle, a quota 2 marcature, Barrenechea, Besaggio, Cudrig, Pecorino e Rafia.

Tre giocatori parte della rosa della Juventus Next Gen a inizio stagione hanno esordito in prima squadra fin qui: Tommaso Barbieri, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior.

IL MANTOVA

Il Mantova osserva la Juve a sette lunghezze di distanza in classifica. I lombardi, reduci da due risultati utili consecutivi, hanno raccolto 15 punti in 14 gare e nell'ultimo incontro lontano da casa hanno avuto la meglio sull'Arzignano con il risultato di 1-0 (rete di Pierobon), mentre l'ultima sfida in ordine cronologico è terminata 0-0 contro la FeralpiSalò. Il giocatore maggiormente impiegato, con 1170 minuti all'attivo è il portiere Niccolò Chiorra, classe 2001 in prestito dal'Empoli.

Alle sue spalle Alberto De Francesco, primo giocatore di movimento per tempo trascorso in campo. Quest'ultimo, con quattro reti all'attivo, è anche il capocannoniere della squadra. I precedenti tra le due squadre sono fortemente tinti di bianconero.

La Juve, la scorsa stagione, ha sconfitto i mantovani sia all'andata che al ritorno. Successo 1-0 in trasferta firmato Miretti, 3-0, con i gol di Brighenti e Compagnon (doppietta) ad Alessandria. Stavolta il palcoscenico sarà un altro: il più bello che si possa immaginare." (Juventus.com)