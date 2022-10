Juventus Next Gen: i convocati per la partita contro il Lecco

La squadra bianconera sarà impegnata questo tardo pomeriggio nella partita valevole per la nona giornata del campionato di Serie C

La JuventusNextGen continua la sua marcia in campionato, e dopo la vittoria della scorsa giornata contro la Pro Sesto, regolata con un secco 3-0, i bianconeri di Mister Brambilla sono ora attesi dalla partita di questa sera contro il Lecco, valvole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C. La squadra bianconera occupa attualmente il quattordicesimo posto in classica, a 6 punti dalla capolista San Giuliano.