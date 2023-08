Juventus Next Gen: formati i gruppi di Lega Pro, bianconeri nel Girone A

Ultimi giorni per Allegri per decidere chi farà parte della rosa del prossimo anno, con alcuni giocatori promossi dalla Primavera e dalla NextGen che potrebbero tornare nelle rispettive squadre di appartenenza dopo aver svolto la preparazione in prima squadra. Il tecnico scioglierà queste riserve in questi ultimi giorni, con le altre formazioni che aspettano per capire quale sarà il loro futuro.