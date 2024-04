Juventus Next Gen, esordio per il brasiliano Pedro Felipe

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "Giornata speciale quella odierna (domenica 7 aprile 2024, ndr) per Pedro Felipe che, in occasione di Juventus Next Gen-Cesena, ha esordito con la formazione guidata da Massimo Brambilla. Difensore brasiliano, diciannovenne, è arrivato in bianconero in prestito dal Palmeiras nella finestra del mercato invernale, a fine gennaio. Per lui, quella contro il Cesena è la prima gara – per di più da titolare – con la maglia della Next Gen e tra i professionisti. In Brasile, infatti, ha giocato quasi venti partite con il Palmeiras, ma nello specifico con la formazione Under 20".