Juventus Next Gen: Del Favero passa alla Spal

La Juventus Next Gen ha perfezionato la vendita del portiere che passerà alla Spal a titolo definitivo

La Juventus continua la sua preparazione in vista della prossima stagione, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta invece lavorando alacremente sul mercato. Oltre che sulla prima squadra, i bianconeri si stanno concentrando anche sulle altre formazioni, ed è ufficiale la cessione di un giocatore della Juventus Next Gen , Mattia Del Favero .

Bianconero dalla stagione 2013/2014 - quando arrivò a Torino appena quindicenne in prestito dal Prato prima di essere acquistato a titolo definitivo dalla Juventus l'anno successivo - Mattia, il 30 giugno 2023, è rientrato dal prestito alla Pro Patria, squadra per la quale ha difeso i pali nell'ultima annata disputata.

Con il club lombardo, ha totalizzato 35 presenze affrontando in campionato, sia all'andata che al ritorno, la Next Gen nel Girone A di Serie C.