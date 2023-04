Juventus Next Gen, la storia di Marco Da Graca con i bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su Marco Da Graca, parlando della carriera del calciatore della Next Gen.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento su Marco Da Graca, calciatore della Next Gen. Ecco la nota: "È stato il protagonista dell'ultima produzione originale, in ordine temporale (30 marzo 2023), targata Juventus Creator Lab. "Marco Da Graca - Against All Odds" è la storia di Marco Cosimo Da Graca, attaccante della Juventus Next Gen. Oggi parliamo proprio di lui e di quello che ha fatto in campo in questi 4 anni e mezzo in bianconero! GUARDA QUI "AGAINST ALL ODDS": LA STORIA DI MARCO DA GRACA! Nato a Palermo il 1° maggio 2002, Marco è cresciuto nel capoluogo siciliano ed è proprio dal Palermo - dopo i primissimi anni da bambino in forza in alcune squadre dilettantistiche della città - che è poi approdato alla Juventus nell'estate del 2018 iniziando a giocare con la maglia dell'Under 17 bianconera e totalizzando 23 presenze condite da 4 reti. Poi il passaggio in Under 19 e la definitiva consacrazione.

Da Graca ha affrontato due stagioni in Primavera (2019/20 e 2020/21), segnando a ripetizione e lo confermano anche i numeri: 41 gare disputate, tenendo in considerazione tutte le competizioni, e 20 reti. Prestazioni che gli hanno permesso di compiere un altro salto in avanti: per Marco, infatti, si sono aperte ufficialmente le porte del professionismo nell'estate del 2021 con l'approdo in Under 23, ora Next Gen. Diciamo "ufficialmente" perchè un piccolo assaggio tra i professionisti, lo aveva avuto il 27 gennaio 2021 esordendo in Prima Squadra nel finale di match contro la SPAL valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Per lui arriverà, poi, nel dicembre 2021 anche l'esordio in Champions League nell'ultima sfida della fase a gironi contro il Malmö.

Venendo alla stagione in corso, per Da Graca è la seconda con la Juventus Next Gen, denominazione che la Seconda Squadra bianconera ha assunto nell'estate del 2022 passando da Juventus Under 23 a quella attuale. Un renaming che ha voluto rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand come innovatore e pioneer. Juventus, infatti, è l’unica squadra della Serie A ad avere una Seconda Squadra militante tra i professionisti e nello specifico in Serie C. Quest'anno, fino al match del "Danilo Martelli" di Mantova (domenica 26 marzo), Da Graca ha messo in fila 23 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C condite da una rete. E il gol è arrivato nel primo turno proprio di quella coppa nazionale di categoria tanto cara ai bianconeri. Un trofeo che la squadra di Mister Massimo Brambilla proverà ad alzare al cielo per la seconda volta nella sua ancor breve storia nella finale di ritorno che si disputerà a Vicenza martedì 11 aprile. E l'apporto di Marco Da Graca, come quello di tutti i suoi compagni, sarà fondamentale per provare a raggiungere un risultato straordinario dopo un cammino pressoché perfetto".