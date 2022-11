Juventus Next Gen: i convocati per la partita contro la Feralpisalò

La Juventus Next Gen ha pareggiato domenica contro il Mantova la prima partita disputata all'interno delle mura dell' Allianz Stadium . I bianconeri sono chiamati oggi ad un'altra sfida, quella contro la Feralpisalò , valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C, valevole per la sedicesima giornata. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno diramato la lista dei convocati per la partita di oggi, che prenderà il via alle ore 18.

"La Juventus Next Gen, dopo il pareggio dell'Allianz Stadium contro il Mantova di domenica 27 novembre, è pronta per tornare nuovamente in campo. In questo turno infrasettimanale, che coincide con la sedicesima giornata di campionato, i bianconeri giocheranno in trasferta contro la FeralpiSalò. Questa partita sarà già la seconda che verrà disputata al "Lino Turina" di Salò in questa stagione, dopo quella valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Era il 2 novembre e la Next Gen tornò a Torino con il pass per gli ottavi di finale. Di seguito la lista dei giocatori diramata dal Mister per il prossimo match.