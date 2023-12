Juventus Next Gen, i convocati in vista della sfida con l’Entella

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita della Next Gen contro l'Entella, pubblicando la lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla Next Gen. I ragazzi di Brambilla infatti giocheranno questa sera contro l'Entella, ed il mister ha diramato la lista dei convocati in vista dell'incontro. Presenti Huijsene Mancini, già nel giro della prima squadra, mentre è out Yildiz.