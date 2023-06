Juventus Next Gen, vittoria del premio Chainon: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato la notizia della vittoria del premio Chainon da parte della Next Gen. Ecco la nota: "La Juventus Next Gen - insieme al Potenza Calcio - si è aggiudicata il premio ChainOn, un riconoscimento per un concorso aperto a tutte le squadre appartenenti al campionato di Serie C. Tale premio era stato indetto dalla stessa Lega Pro e ha preso il via a ottobre 2022 con l’intento di riconoscere progetti innovativi in termini di marketing e comunicazione, oltre alla capacità nell’organizzazione di eventi. Con la giuria composta dal Presidente di Lega Pro Federico Gaetano e dall’AD Giovanni Palazzi, la Juventus Next Gen - insieme alla formazione lucana - hanno chiuso con il successo questa prima edizione del Premio Innovazione ChainOn. I progetti presentati sono stati giudicati come i più completi e maggiormente aderenti allo spirito di iniziativa.