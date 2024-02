Juventus Next Gen, gli aggiornamenti sui calciatori in prestito

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, con gli aggiornamenti dei calciatori in prestito.

Il sito ufficiale della Next Gen ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Tre giocatori in gol in questo weekend (lungo) tra i talenti che fanno parte del gruppo dei giovani bianconeri protagonisti in questi mesi in Serie A, in Serie B e non solo con altre squadre. Sono loro i protagonisti della puntata di questa settimana della rubrica “Next Gen on the road”, che guarda sempre con un occhio particolare alle prestazioni dei calciatori della Juventus in prestito in giro per l’Italia e anche all’estero. In via del tutto eccezionale abbiamo aggiornato la nostra rubrica della settimana perchè in occasione di Roma-Cagliari di lunedì 5 febbraio 2024 Dean Huijsen ha trovato la sua prima rete in Serie A, una rete che ha permesso al club capitolino – dove l'olandese classe 2005 sta giocando in prestito da inizio gennaio 2024 – di chiudere il match sul 4-0.

HUIJSEN, SERATA DA INCORNICIARE Una serata, quella di Roma, che difficilmente dimenticherà Dean Huijsen. Minuto 59, quello in cui Dean salta più in alto di tutti, prende il tempo a Dossena e con un perentorio stacco di testa fissa sul definitivo 4-0 il punteggio del match tra i giallorossi e il Cagliari. La particolarità? Era entrato da appena quattro minuti al posto di Llorente. Per Dean è stata la prima marcatura nella massima serie italiana, una grande gioia che è coincisa anche con la terza vittoria consecutiva per la squadra del neo allenatore Daniele De Rossi. Quella contro i sardi è stata la quinta gara di fila giocata da Huijsen, la terza per minutaggio dopo quelle contro Atalanta e Hellas Verona. SOULÉ IN DOPPIA CIFRA: IL PRIMO DI SEMPRE IN SERIE A Il secondo, invece, è ormai una habitué di questa rubrica: Matias Soulé, ancora una volta a segno con il Frosinone nella combattuta gara contro il Milan, persa nei minuti di recupero dai ragazzi di Di Francesco. L’esterno argentino dal dischetto nel primo tempo ha trovato la rete n°10 in stagione - il primo nella storia del Frosinone a raggiungere la doppia cifra in Serie A, uno dei tanti record collezionati dal classe 2003 in questi mesi in cui sta mostrando anche grande continuità di rendimento. Soulé è a quota 10 gol e due assist in 21 presenze con il Frosinone, sempre titolare dallo scorso settembre e riferimento di un gruppo che anche contro il Milan ha dimostrato di poter affrontare a viso aperto ogni genere di avversario.

SORRIDE ANCHE GONZALEZ CON LA SAMPDORIA Fine settimana speciale anche per Facundo Gonzalez - il giovane difensore uruguaiano classe 2003, sempre più un riferimento per la retroguardia della Sampdoria. È lui a segnare il gol che vale il momentaneo 1-0 nel match casalingo della squadra genovese contro il Modena, una sfida divertente e piena di ribaltamenti di fronte. Gonzalez al 22’ del primo tempo ha trovato il tempo giusto in area sull’ottimo cross da calcio d’angolo di Kristoffer Askildsen per incornare e schiacciare a terra il pallone del vantaggio doriano, con la squadra di casa abile poi a raddoppiare prima dell’intervallo e mettere nel migliore dei modi la sfida. La rete di Gonzalez però porta soltanto un punto alla Sampdoria, che nella ripresa si fa rimontare dal dischetto con due rigori realizzati dal Modena che fissano il punteggio sul definitivo 2-2. Per Gonzalez è il secondo gol stagionale dopo quello dello scorso ottobre messo a segno contro il Sudtirol in 16 presenze, diventato anche lui un componente fondamentale della retroguardia della Sampdoria".

