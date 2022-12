Juventus Next Gen, sconfitta nel finale contro l’Arzignano

La JuventusNext Gen, dopo un periodo pieno di buoni risultati, incappa in una sconfitta cocente, visto che i bianconeri hanno subito i due gol solo nel finale nell'incontro con l'Arzignano. Ecco il report di Madama: "La Next Gen va vicina a vincere un match di grande sofferenza, ma proprio nei minuti finali l'uno-due dell'Arzignano beffa i bianconeri. LA PARTITA Un minuto ed è subito brivido per la Next Gen: Grandolfo svetta di testa su Mulazzi ma non riesce a indirizzare il cross in porta. Altri cinque, minuti, ed è subito gol per i ragazzi di Brambilla: lo segna Muharemovic, che risolve una mischia in area dell'Arzignano e porta in vantaggio i bianconeri. Inevitabile che i minuti successivi vedano i padroni di casa riversarsi in avanti, cercando un pareggio immediato che per loro sarebbe fondamentale. Al 17' Cariolato crossa dalla destra e trova di nuovo il colpo di testa di Grandolfo, molto bene la risposta di Raina. Non è finita: c'è da soffrire, e fino alla mezz'ora la Next Gen lo fa dimostrando carattere e voglia.