Juventus Next Gen, vittoria per 2-0 in amichevole contro l’Asti

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'amichevole dei bianconeri con l'Asti. Ecco il comunicato sulla Next Gen: "Prosegue bene la preparazione della Next Gen alla nuova stagione. Sabato dedicato a un allenamento congiunto con i ragazzi dell'Asti per la squadra di Mister Brambilla, che porta a casa una vittoria per 2-0. Tutto nella ripresa, e in pochi minuti: al 27' la sblocca Da Graca, due giri di lancette dopo Ntenda mette il punto esclamativo. La Next Gen. che lunedì vivrà il momento del sorteggio dei calendari per il prossimo campionato di Serie C, continua dunque il lavoro in vista della stagione alle porte. Prossimo impegno, il 13 agosto alle 17 contro la Pro Vercelli al "Piola".