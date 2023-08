Juventus Next Gen: altra vittoria verso la nuova stagione

La squadra di Brambilla continua il suo avvicinamento al prossimo campionato Primavera che la dovrà vedere protagonista

Come per la prima squadra, continua l'avvicinamento della JuventusNextGen al prossimo campionato Primavera. I ragazzi bianconeri, privi di alcuni dei migliori talenti aggregatisi in prima squadra, hanno vinto ieri l'amichevole contro l'Asti, imponendosi a Vinovo per 2-0.

"Prosegue bene la preparazione della Next Gen alla nuova stagione. Sabato dedicato a un allenamento congiunto con i ragazzi dell'Asti per la squadra di Mister Brambilla, che porta a casa una vittoria per 2-0.

Tutto nella ripresa, e in pochi minuti: al 27' la sblocca Da Graca, due giri di lancette dopo Ntenda mette il punto esclamativo. La Next Gen. che lunedì vivrà il momento del sorteggio dei calendari per il prossimo campionato di Serie C, continua dunque il lavoro in vista della stagione alle porte. Prossimo impegno, il 13 agosto alle 17 contro la Pro Vercelli al "Piola". (Juventus.com)

Una bella iniezione di fiducia per la squadra, in vista dell'inizio del prossimo campionato di categoria. Brambilla dovrà fare a meno per il prossimo anno di alcuni giocatori, che potrebbero venire convocati in prima squadra, e che quasi sicuramente passeranno nella formazione Next Gen per continuare il loro percorso di crescita con la maglia bianconera.