Juventus Next Gen, pari prezioso con l’Albinoleffe: finisce 1-1

La JuventusNext Gen, nella gara con l'Albinoleffe, è riuscita a portare a casa un buon pareggio, dopo essere stata in svantaggio. Ecco il report bianconero: "Pareggio in rimonta per la Juventus Next Gen, che porta a casa un buon punto da una trasferta insidiosa. LA PARTITA Il primo tempo vede i padroni di casa esercitare un certo predominio territoriale: l'Albinoleffe crea gioco, la Juve controlla. Pericoloso Manconi dalla distanza, che al 12' non trova la porta di poco. Il primo acuto bianconero arriva verso la mezz'ora, per la precisione al 28', con una gran botta di Rafia a fil di palo.