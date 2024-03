Juventus, l’approfondimento sulla Next Gen: tutti i numeri

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "“Next Gen on the road”, la nostra rubrica settimanale che si sofferma sulle prestazioni dei calciatori della Juventus in prestito in Italia e in Europa, si sofferma in questo episodio sui ragazzi impegnati nel fine settimana con le rispettive squadre in Serie C con un focus su Mirco Lipari, Nicolò Cudrig, Alessandro Citi e Andrea Valdesi. Nicolò Cudrig LA STAGIONE DI CUDRIG E LIPARI Sono 26 le presenze collezionate da Mirco Lipari in stagione tra le fila della Recanatese, l’ultima nel derby vinto contro l’Ancona nel weekend e con l’attaccante in campo per quasi tutto l’incontro. Il classe 2002 ha finora all’attivo 4 gol e 4 assist in quella che è la sua annata nella società delle Marche. Sono 22 invece le apparizioni di Nicolò Cudrig al Perugia, club con il quale l’attaccante ventitreenne è in lotta per un posto ai playoff. LA NUOVA AVVENTURA DI CITI E VALDESI Sia per Andrea Valdesi che per Alessandro Citi l’esperienza lontana dalla Juventus Next Gen è cominciata lo scorso gennaio con le rispettive partenze in prestito per Giugliano e Vercelli. Per il terzino destro classe 2004 sono 7 le presenze collezionate in questo 2024, compresa l’ultima dello scorso fine settimana giocata integralmente nella vittoria in rimonta contro l’Avellino. 7 apparizioni anche per il difensore centrale del 2003 Citi alla corte della Pro Vercelli, in lotta anch’essa per un posto ai playoff, sceso in campo nella parte finale per blindare il risultato del match vinto dalla squadra piemontese contro il Padova".