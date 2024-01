Juventus Next Gen, raggiunte le 200 partite in regular season

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla sul raggiungimento delle 200 partite della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "«La seconda squadra bianconera è realtà!» Titolavamo così sul nostro sito il 3 agosto 2018, il giorno in cui fu ufficialmente lanciato il progetto che allora si chiamava Juventus U23 e che dal 2022 è diventato Juventus Next Gen: una fabbrica di talenti con l’obiettivo primario di dare valore trasmettendo al meglio la filosofia bianconera.

Una visione che si fonda su concetti chiari come l’ambizione, il continuo miglioramento e la crescita dei giocatori. Next Gen, però, in questi anni è stata anche sogno e opportunità, in una parola: futuro, quello delle nuove generazioni di calciatori. Potremmo fare l'elenco - che sta diventando sempre più lungo - di ragazzi che dal 2018 a oggi, partendo dal gruppo in Serie C, sono riusciti poi a prendersi spazio e responsabilità con la prima squadra, garantendo così tante nuove alternative allo staff tecnico bianconero.

La Juventus Next Gen diventa così la prima “seconda squadra” del calcio italiano a raggiungere un altro obiettivo storico: la gara contro il Rimini di sabato 20 gennaio, in programma alle ore 16:15, sarà la 200^ partita nella sua storia in Lega Pro - considerando la sola regular season. Di strada dall’esordio ufficiale nel derby contro l’Alessandria del 16 settembre 2018 ne è stata fatta tanta: un traguardo però raggiunto con la consapevolezza che ci saranno ancora altre pagine da scrivere in futuro".

