Juventus, il nuovo appuntamento con Next Gen on the Road

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un nuovo approfondimento sulla Next Gen e i calciatori in rampa di lancio.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il consueto appuntamento sui calciatori passati dalla Next Gen. Ecco il comunicato: "Prosegue il viaggio settimanale con le avventure lontano da Torino per i talenti bianconeri. Partiamo da Genova, dove si sta facendo notare, a suon di buone prestazioni, Koni De Winter. Cinque “caps” consecutive, di cui quattro da titolare per lui. Oltre 350 minuti di presenza in campo con la squadra rossoblu, e un debutto, contro il Napoli qualche settimana fa, “bagnato” dall’assist per Bani, in occasione del primo dei gol che hanno generato il 2-2 finale.

DAGLI ASSIST… AI GOL. Domenica, a Frosinone, è (nuovamente) andato in rete Mati Soulé, ancora una volta di testa, frutto di un’incursione in area perfetta, per tempismo e potenza. Il gol di Matias è stato il secondo, e a conti fatti è quello che vale tre punti, essendo il match con il Verona terminato 2-1.

Sabato, spostandoci in Portogallo, Felix Correia ha aperto le marcature nella partita della sua squadra, il Gil Vicente, in trasferta a Chaves. Un viaggio non fortunato, però, perché nonostante la marcatura di Felix (un tap-in vincente dopo la respinta del portiere, al termine di una lunga azione offensiva iniziata proprio da lui), il Gil Vicente ha perso per 4-2; la squadra di Barcelos è comunque nona in Primeira Liga".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.