Juventus, opportunità in attacco: David Neres può essere il nome giusto

La Juventus è alla ricerca del sostituto di Paulo Dybala, e i bianconeri avrebbero messo nel mirino David Neres, in uscita dallo Shakhtar.

redazionejuvenews

La Juventus sta già lavorando per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero ha tanti nomi sul taccuino, in diversi ruoli. L'acquisto più impellente è certamente quello dell'attaccante o esterno, in pratica il sostituto di Paulo Dybala, che non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora. Il nome più caldo è certamente quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, che nella giornata di ieri ha praticamente confermato l'interessamento, aprendo le porte ad un possibile trasferimento: "L’interesse della Juve mi inorgoglisce? Assolutamente sì. Non posso negare di essere contento che si faccia il mio nome per un trasferimento alla Juve o ad altri grandi club. La mia ambizione è arrivare a giocare lì, a quel livello. E se ci riuscirò sarà merito del Sassuolo, società che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto." Delle parole che fanno eco a quello di Carnevali, ad dei neroverdi, che qualche settimana fa aveva dato il via libera alla trattativa.

Il classe 2000 potrebbe non essere però l'unico acquisto, visto che anche il futuro di Morata e Kean è in bilico. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i bianconeri avrebbero messo nel mirino David Neres, attaccante dello Shakhtar Donetsk. La situazione, purtroppo, in Ucraina è drammatica e molti calciatori del club arancionero sono in uscita, soprattutto i brasiliani. L'ex Ajax era arrivato alla corte di De Zerbi nel calciomercato invernale, per una cifra inferiore ai 20 milioni, ma adesso, tramite una clausola liberatoria, il classe '97 potrebbe trasferirsi in un altra compagine, con la Juventus in pole.

Anche per l'eventuale accordo sull'ingaggio non dovrebbero esserci grossi problemi, visto che Neres in Olanda guadagnava poco più di 2 milioni e mezzo, cifra che rientra ampiamente nelle casse del club bianconero. La Vecchia Signora continua il suo casting per l'attacco, ma sulla lunga lista deve essere aggiunto un nuovo nome, forse quello decisivo.