Juventus, venti anni fa Nedved vinceva il Pallone d’Oro

Un riconoscimento ampiamente meritato per quanto dimostrato in tutto l'anno solare. Un riconoscimento figlio delle prestazioni del giocatore ceco che in campo è sempre stato l'ultimo a mollare. Alla sua infaticabile costanza, poi, ha sempre unito un'ottima tecnica, ma soprattutto tanta corsa e perle balistiche da stroppicciarsi gli occhi.