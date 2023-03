Juventus, il recap dei nazionali bianconeri: gioie per Vlahovic e Rabiot

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il report dei risultati dei nazionali bianconeri sparsi in giro per il mondo.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il recap delle partite delle Nazionali con i bianconeri presenti. Vincono la Serbia di Vlahovic e la Francia di Rabiot , così come la Turchia U21 di Yildiz . Ecco la nota: "Sorridono tutti i giocatori della Juventus impegnati in Nazionale nella giornata di lunedì 27 marzo 2023. Vincono la Serbia di Dušan Vlahović, la Polonia di Wojciech Szczęsny e la Francia di Adrien Rabiot.

Le copertine se le prende, per forza di cose, il nostro numero 9. DV9 X2 Non si ferma, infatti, Vlahović. Dopo la rete nella prima gara contro la Lituania, Dušan raddoppia e contro Montenegro mette a segno una doppietta, toccando quindi quota 3 gol in 2 partite e arrivando a 13 centri in 21 apparizioni con la Nazionale. Nella sfida con Montenegro, Vlahović è entrato dalla panchina e ha semplicemente deciso la gara con la sua doppietta.

VINCONO TEK E ADRIEN Successo per 1-0 per Szczesny con la Polonia e Rabiot con la Francia. Entrambi titolari ed entrambi autori di un'ottima gara. Per la Polonia si tratta della prima vittoria nel Gruppo E di qualificazione a EURO 2024, per la Francia invece secondo successo in altrettante gare. U21: YILDIZ IN GOL".