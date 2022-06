Juventus, il report dei bianconeri in Nazionale: a segno Rabiot

Vanno avanti le partite delle Nazionali. I vari campionati sono oramai terminati da due settimane, e fino a metà giugno ci saranno diverse sfide di Nations League e amichevoli internazionali. Ieri, nella seconda giornata della competizione europea, nella gara tra Francia e Croazia, è andato a segno Adrien Rabiot, primo gol stagionale per lui, dopo che con la maglia bianconera non è riuscito a trovare la via della rete. Questa sera, invece, potrebbero scendere in campo Bonucci e Locatelli, nell'incontro tra Italia e Ungheria, ma i due juventini sono ancora in ballottaggio per partire dal primo minuto.