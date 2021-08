Juventus – Tutti i giocatori impegnati con le nazionali: da De Ligt a Chiesa

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha parlato di tutti i giocatori bianconeri che saranno impegnati con le rispettive nazionali.

In un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale la Juventus ha parlato di tutti i giocatori bianconeri che saranno impegnati con le rispettive nazionali: "Sono 15 i bianconeri che vestiranno i colori della propria Nazionale. La prima a scendere in campo sarà l’Olanda di de Ligt impegnata mercoledì 1 settembre contro la Norvegia nel quarto match della fase a gironi valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Montenegro e Turchia, poi, gli altri due impegni per la Nazionale Oranje.

Giovedì 2 settembre, invece, scenderanno in campo tutte le altre Selezioni dei bianconeri convocati. Il primo appuntamento per l’Italia Campione d’Europa di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa e Locatelli affronterà la Bulgaria. Gli Azzurri sono attualmente primi nel girone a punteggio pieno dopo tre partite disputate. Szczesny, con la sua Polonia, è atteso dalla sfida contro l’Albania. Derby bianconero, invece, per Kulusevski e Morata in Svezia-Spagna. Per l’Italia, poi, Svizzera in trasferta e Lituania per chiudere la prima sosta della stagione 2021/22. San Marino e Inghilterra le altre due avversarie per Szczesny e la Nazionale polacca. Georgia e Kosovo, dopo la Svezia, per la Spagna e Alvaro Morata. Per Kulusevski, amichevole in programma contro l’Uzbekistan prima di chiudere contro la Grecia.