Juventus, gli impegni in Nazionale dei bianconeri: l’elenco

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Prima pausa per gli impegni delle Nazionali del 2024 per i bianconeri, con 13 giocatori della prima squadra che saranno impegnati in amichevoli in giro per il mondo: scopriamo insieme le date e tutti gli appuntamenti in programma. LE SFIDE DELLE SQUADRE EUROPEE ITALIA (Chiesa, Locatelli, Cambiaso) - Doppia amichevole “americana” per la Nazionale guidata dal ct Spalletti, che se la vedrà prima contro il Venezuela e poi contro l’Ecuador.

LE SFIDE DELLE SQUADRE OLTREOCEANO STATI UNITI (McKennie, Weah) - Gli USA invece si giocano la CONCACAF nella semifinale contro la Giamaica e poi, eventualmente, nella finale contro la vincente tra Panama e Messico di domenica 24 marzo BRASILE (Danilo, Bremer) - Sfida suggestiva per il Brasile contro l’Inghilterra a Wembley, impegnata poi anche contro la Spagna a Madrid: una doppia amichevole dall’alto contenuto tecnico e simbolico per la Nazionale che vedrà tra i suoi convocati anche due riferimenti della retroguardia bianconera LE SFIDE DELLE SQUADRE UNDER 21 ITALIA UNDER 21 (Miretti) - Doppia sfida per l'Italia Under 21 di qualicazione per gli Europei Under 21 in programma per il 2025, chiamata a sfidare Lettonia e Turchia INGHILTERRA UNDER 21 (Iling-Junior) - Due gare di qualificazione per la nazionale britannica, sempre in vista degli Europei Under 21, da affrontare contro Azerbaigian e Lussemburgo".