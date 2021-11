Da Danilo a Morata: il resoconto sui giocatori della Juventus in nazionale

Molti giocatori della Juventus ieri sono scesi in campo con le rispettive nazionali: ecco come hanno giocato i bianconeri

"Cinque i giocatori della Juventus impegnati con le proprie Nazionali nella giornata di ieri, giovedì 11 novembre, nelle sfide valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Per due di loro serata speciale: il Brasile di Alex Sandro e Danilo, in campo per tutto l'incontro, è la prima Nazionale sudamericana a staccare il pass per Qatar 2022. Decisivo il successo 1-0 (rete di Paquetà) sulla Colombia dell'altro bianconero, Juan Cuadrado, anche lui in campo per tutta la gara. In Europa sorride la Spagna di Morata, mentre scivola in Georgia la Svezia di Kulusevski. Per Alvaro, in campo dal primo minuto nel successo 1-0 targato Sarabia in casa della Grecia, 65 minuti. Subentrato, invece, a gara in corso Dejan nella sconfitta 2-0 della sua Nazionale. Oggi bianconeri protagonisti in Italia-Svizzera, Andorra-Polonia, Uruguay-Argentina e USA-Messico". (Juventus.com)