Juventus-Napoli: le probabili formazioni

La squadra di Massimiliano Allegri ospita i partenopei per la prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie A che subito mette di fronte due grandi rivali

La Juventus scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Ospite dell'impianto bianconero sarà il Napoli di Luciano Spalletti, con il tecnico partenopeo che questa sera non sarà in panchina a causa della positività al COVID. Una giornata questa funestata dal virus , che ha causato l'annullamento di quattro partite in programma oggi.

La sfida tra i bianconeri e il Napoli dovrebbe comunque giocarsi, e le due squadre scenderanno in campo regolarmente questa sera. La Juventus inizierà un trittico di partite che in una settimana la vedrà giocare, dopo questa sera, domenica contro la Roma e mercoledì contro l'Inter nella partita valevole per la finale della Supercoppa Italiana. Massimiliano Allegri questa sera dovrà fare i conti comunque con molte assenze: Ramsey è indisponibile ma è ormai ai margini della rosa, come ammesso dallo stesso tecnico ieri in conferenza stampa, con la dirigenza sta cercando una nuova squadra per lui; Danilo, Chiellini, Pellegrini, Bonucci, Pinsoglio e Danilo sono anche loro fuori gioco per infortuni o per COVID.