Juventus-Napoli, la probabile formazione dei bianconeri: Kean titolare?

La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli. Andiamo alla scoperta della probabile formazione dei bianconeri.

redazionejuvenews

Il big match tra Napoli e Juventus si avvicina sempre di più, e mentre Massimiliano Allegri cerca di capire se potrà contare o meno sui sudamericani di ritorno dagli impegni con le nazionali, andiamo alla scoperta della probabile formazione della Juventus. Pochi dubbi in porta, dove il titolare sarà ancora una volta Wojciech Szczęsny. Il portierone polacco nonostante un inizio di stagione non esaltante, difenderà ancora una volta i pali bianconeri. In difesa De Ligt e Chiellini sembrano sicuri del loro posto al centro della retroguardia di Massimiliano Allegri, mentre ci sono novità sugli esterni. Cuadrado infatti, nonostante la partita con la Colombia di questa notte, dovrebbe partire titolare sulla destra, mentre a sinistra si potrebbe vedere De Sciglio. Alex Sandro e Danilo molto probabilmente non saranno della partita, di ritorno dal Brasile solo nel pomeriggio di sabato.

A centrocampo scelte obbligate per l'allenatore della Juventus, che sarà costretto a schierare Kulusevski, Locatelli, Rabiot e Bernardeschi. Ramsey e Arthur sono infortunati, McKennie è alle prese con problemi disciplinari dopo quanto successo con la nazionale americano, mentre Bentancur non è meglio della condizione fisica. Per Kulusevski questa potrebbe essere un'occasione molto importante, il momento in cui dimostrare il proprio valore a tutto il mondo bianconero.

L'attacco a due potrebbe essere quello a rivelare più sorprese. Alvaro Morata viaggia spedito verso una maglia da titolare, mentre l'altro posto del reparto offensivo è in ballottaggio tra Chiesa, Kean e Dybala. Se stesse bene, l'ex Fiorentina sarebbe il favorito per una maglia da titolare, ma visto i problemi fisici, Kean potrebbe partire da primo minuto. Reduce da una doppietta con l'Italia, il giovane attaccante è in ottima forma ed è pronto alla sua prima partita da titolare. Più indietro Dybala, impegnato questa notte con la sua Argentina.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Kulusevski, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kean. All. Allegri.